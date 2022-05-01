Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев и спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»), поздравляя земляков с Первомаем, пожелали жителям региона новых достижений.

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«На донской земле всегда кипела деловая жизнь. Инициативные и трудолюбивые, наши земляки вписали немало ярких страниц в историю родной земли, прославили ее своими достижениями в самых разных сферах», — сказано в поздравлении.

Власти подчёркивают, что люди труда обеспечивают экономическую и социальную стабильность в Ростовской области с учётом современных реалий, чутко реагируя на потребности и вызовы времени.

«Желаем вам здоровья, благополучия и новых достижений во имя Ростовской области и всей страны!» — пожелали землякам донские власти.