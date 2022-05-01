Пермь, 1 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Первомай является праздником всех тех, кто создаёт своим трудом и талантами будущее Пермского края и всей России. Об этом в своём поздравлении заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Советская открытка. 1 мая

Он отметил, что этот праздник любят за энергию, ощущение единения, созидательный настрой и весеннее тепло. А Пермский край постоянно славился уникальными и трудолюбивыми специалистами, которые любят родную землю. И благодаря жителям Прикамья край является крупным спортивным, культурным и промышленным.

«Сегодня мы по-новому осознаём значимость труда и его ценность», — добавил чиновник. И выразил убеждение в том, что несмотря ни на что удастся реализовать все намеченные планы и обеспечить на многие годы уверенное развитие региона.