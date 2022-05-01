Саранск, 1 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Мордовии, по данным регионального отделения ПФР, электронный вариант ведения своей трудовой книжки выбрали более 25 тысяч 200 жителей, сообщает мэрия Саранска. Всего в республике, по данным Росстата, количество официально занятого населения в возрасте 15−72 лет за декабрь 2021 — февраль 2022 года составляет 413 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Legalneed.ru Трудовая книжка

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению. Работники, выбравшие бумажную трудовую книжку, имеют право в любое время перейти на электронную версию, подав работодателю соответствующее заявление.

У тех же граждан, которые впервые будут устраиваться на работу в 2022 году и позже, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введение электронных трудовых книжек усложнили кадровое делопроизводство (КДП).

Читайте также: Электронные трудовые книжки усложнили работу кадровиков 35% компаний РФ