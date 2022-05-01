Луганск, , 10:50 — REGNUM Российские силы совместно с подразделениями ЛНР продолжают наступление на Луганском направлении. Сейчас интенсивные бои идут в Попасной, освобождение которой станет петлей на шее ВСУ, уверен военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Зачистка населенного пункта идет уже на протяжении месяца, что связано с мощной системой укрепрайонов, которую ВСУ организовали на подступах к городу.

«Попасная, Лисичанск, Северодонецк и много-много других поселков, которые находятся на подконтрольной Украине территории Донбасса, являются очень сложными для штурма нашими подразделениями. Потому что последние восемь лет, пока Киев обстреливал регион, он понимал, что бесконечно это продолжаться не будет и в конце концов ЛНР, ДНР, а также Россия перейдут в наступление», — подчеркнул Литовкин.

По его словам, линия, которая образует Донбасскую дугу, замыкает кольцо окружения противника. Именно поэтому ВСУ направили туда самые боеспособные силы. По словам эксперта, там находится ударная группировка из 70−80 тысяч человек. Он также обратил внимание, что Украина ранее была частью СССР, руководство которого на протяжении десятилетий развивало науку инженерного оборудования местности. Поэтому противник обладает практически теми же знаниями в области фортификации, что и подразделения РФ.

Особую опасностью для военной техники ВС РФ и ЛНР представляет собой расчеты украинских ПТРК с выведенным управлением, пояснил Литовкин.

«Стугна» — это противотанковый управляемый реактивный снаряд. У тебя должен быть обязательно планшет, по которому ты видишь то, что видит оптический, инфракрасный или радиолокационный прибор ПТРК. И тогда ты нажимаешь кнопку, если в перекрестие прицела попала цель. Там уже пристрелянные позиции не нужны, там наблюдаешь и стреляешь», — заключил собеседник издания.

Эксперты не сомневаются, что несмотря на мощный укрепрайон вокруг населенного пункта и хорошо оборудованные опорные пункты противника, Донбасская дуга будет зачищена. В освобождении Попасной участвуют российские артиллерийские подразделения, Росгвардия, и, как пишут некоторые военные аналитики, бойцы «ЧВК Вагнера».