Минусинск, Красноярский край, , 10:50 — REGNUM В Минусинске Красноярского края следователи начали проверку по факту гибели человека в результате пожара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 30 апреля.

Пожар в Минусинске, Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю

Предварительно установлено, что накануне 35-летний хозяин дома в телефонном разговоре с родственниками рассказал, что печь дымит. Возгорание ночью обнаружили случайные прохожие и позвонили в пожарную охрану. В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело мужчины.

«Среди версий возникновения пожара рассматривается замыкание электропроводки, либо неисправность печного отопления», — отметили в управлении.

Для установления точной причины пожара и причины смерти мужчины назначены экспертизы. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.