Казань, , 10:57 — REGNUM В Татарии для агропромышленного комплекса наступила пора, когда в максимально сжатые сроки и с высоким качеством нужно выполнить все сезонные работы. Для это в республике имеются все необходимые ресурсы, заявил глава РТ Рустам Минниханов.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

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Для качественного проведения посевной до сельхозпредприятий Татарии максимально доведены субсидии по основным направлениям. Со слов руководителя региона, средства планируют направить на приобретение минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов и на всё, что связано с готовностью механизмов и агрегатов.

«Сегодня важно сделать всё для получения хорошего урожая. Перспектива пока неплохая: наличие влаги, состояние озимых. Очень надеемся на хорошие результаты», — добавил Минниханов.

По данным минсельхоза РТ, до сельхозтоваропроизводителей доведено 4,1 млрд рублей бюджетных средств. Из них 1,7 млрд — на растениеводство, 1,4 млрд — на животноводство, 458,2 млн — на технику, 252,6 млн — на поддержку малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств, а также 257,1 млн — по ряду других направлений.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в начале апреля сельхозтоваропроизводители были обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на 115%.

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