Барнаул, 1 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По случаю Первомая, глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Международным днем солидарности трудящихся. В его праздничном обращении сказано:

Анна Алябьева ИА REGNUM Сибирский Первомай

«От всей души поздравляю вас с Первомаем! Праздник с более чем вековой историей по-прежнему наполнен глубоким смыслом, он объединяет людей, вдохновляет на созидание.

Краевая столица гордиться своими тружениками. Барнаул с гордостью носит почетное звание «Город трудовой доблести». Эстафету героев труда сегодня продолжают те, кто строит дома, печет хлеб, ремонтирует дороги, учит детей, оказывает помощь заболевшим. Благодаря представителям самых разных профессий город продолжает развиваться.

Уверен, что ответственность, сплоченность и трудолюбие барнаульцев помогут нам выстоять и в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну. Продолжая славные трудовые традиции ветеранов, мы выполним все поставленные перед нами задачи.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь к родному городу и вклад в его социально-экономическое развитие.

В эти весенние дни желаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной работы на благо столицы Алтайского края. Пусть всегда с нами будут оптимизм и надежда на лучшее!».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, во всем мире отмечают День солидарности трудящихся. Редакция ведёт трансляцию.

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