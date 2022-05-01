Москва, , 10:49 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» подготовил к запуску в серийное производство беспроводные датчики для устройств «умного дома» и промышленного интернета вещей. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Интернет вещей (сс) jeferrb

Датчики изготовлены на базе герконов. Они отличаются от аналогов повышенной долговечностью и расширенной сенсорикой.

Инженерам удалось продлить срок автономной работы благодаря применению технологии связи Bluetooth с низким энергопотреблением. В результате датчик может работать без замены батареи до десяти лет.

Подобные датчики используются в устройствах «умного дома» — дистанционно управляемых потребительских приборах. Второй сферой применения является промышленность: датчики измерения температуры, влажности, освещённости и магнитного поля позволяют дистанционно контролировать работу сложных систем.

Серийное производство датчиков будет запущена на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов (РЗМКП). Специалисты РЗМКП уже изготовили первые опытные образцы.