Энергодар, Украина, , 10:43 — REGNUM На сегодняшний день на Запорожской АЭС, ранее освобождённой Вооружёнными силами РФ от киевских боевиков, спокойная ситуация — работники получают зарплату и полностью соблюдаются правила радиационной безопасности. Об этом 1 мая рассказал журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Приехав сюда вы увидели, что здесь все мирно, хорошо, побывали на атомной станции. Здесь тоже все нормально <…> — у работников атомной станции идут зарплаты, как положено, безопасность полностью соблюдается. Вы видели — на блоках (АЭС) тишина, все цветет, спокойно», — заявил он.

Также Шевчик подчеркнул, что жители Энергодара и работники Запорожской АЭС находятся в городе в полной безопасности, и для них создаются все комфортные условия, чтобы они трудились и станция вырабатывала электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 55-летний мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны ВСУ.