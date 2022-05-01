Энергодар, Украина, 1 мая 2022, 10:43 — REGNUM На сегодняшний день на Запорожской АЭС, ранее освобождённой Вооружёнными силами РФ от киевских боевиков, спокойная ситуация — работники получают зарплату и полностью соблюдаются правила радиационной безопасности. Об этом 1 мая рассказал журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Приехав сюда вы увидели, что здесь все мирно, хорошо, побывали на атомной станции. Здесь тоже все нормально <…> — у работников атомной станции идут зарплаты, как положено, безопасность полностью соблюдается. Вы видели — на блоках (АЭС) тишина, все цветет, спокойно», — заявил он.
Также Шевчик подчеркнул, что жители Энергодара и работники Запорожской АЭС находятся в городе в полной безопасности, и для них создаются все комфортные условия, чтобы они трудились и станция вырабатывала электричество.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 55-летний мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны ВСУ.