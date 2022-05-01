Энергодар, Украина, 1 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день на Запорожской АЭС, ранее освобождённой Вооружёнными силами РФ от киевских боевиков, спокойная ситуация — работники получают зарплату и полностью соблюдаются правила радиационной безопасности. Об этом 1 мая рассказал журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Приехав сюда, вы увидели, что здесь всё мирно, хорошо, побывали на атомной станции. Здесь тоже всё нормально <…> — у работников атомной станции идут зарплаты, как положено, безопасность полностью соблюдается. Вы видели — на блоках (АЭС) тишина, всё цветет, спокойно», — заявил он.

Также Шевчик подчеркнул, что жители Энергодара и работники Запорожской АЭС находятся в городе в полной безопасности, и для них создаются все комфортные условия, чтобы они трудились и станция вырабатывала электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 55-летний мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны ВСУ.