Иркутск, 1 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 1 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8617 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 879 (+140 за сутки). Наметился рост. Госпитализирован 451 (+10 за сутки). В то же время выздоровел 286 671 пациент (+121 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 676 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Приангарье скончались ещё трое пациентов с COVID-19