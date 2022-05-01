Абакан, , 10:41 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровел после COVID-19 один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 33 635.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 53 человека, за сутки госпитализировали двух больных. В амбулаторном режиме на дому проходят лечение ещё 108 носителей коронавируса.