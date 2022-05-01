Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Ростове-на-Дону начнут работать городские фонтаны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

«По традиции с сегодняшнего дня начинается сезон фонтанов. Насыщенную праздничную программу подготовили и парки, которые переходят на весенне-летний режим работы», — написал он.

Также открывается весенне-летний сезон в зоопарке Ростова-на-Дону. Посетителей ждёт интересная программа. Будут проводиться конкурсы, вручаться памятные призы. Творческие коллективы представят свои концертные программы.