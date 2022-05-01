Луганск, , 10:37 — REGNUM 55-летний мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны ВСУ. Об этом 1 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Ранее сообщалось, что населенный пункт Стаханов в обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — говорится в сообщении.

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