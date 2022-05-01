Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону поздравили с праздником Весны и Труда. К горожанам обратился ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники митинга 1 мая в Ставрополе

«К Первомаю мы всегда готовимся заблаговременно. Высаживаем деревья и цветы, проводим субботники, приводим в порядок памятники. Тысячи ростовчан в этом году приложили максимум усилий для того, чтобы 1 мая наш город встретил красивым и ухоженным. Желаю всем провести Первомай в привычной атмосфере — ярко и весело! С праздником!» — написал он в своём телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону в этот день пройдут спортивные и другие массовые мероприятия. В 97-й раз состоится легкоатлетическая эстафета.

Выступления спортивных коллективов и праздничные концерты, фестивали поэзии и вечера танцев пройдут во всех парках Ростова-на-Дону. Для детей организованы спортивные игры и мастер-классы.