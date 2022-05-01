Омск, 1 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Омской области с 1 мая официально открыт навигационный период для плавания на маломерных судах на реках и озёрах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, навигация продлится до 31 октября.

ГУ МЧС по Омской области В Омской области открыта навигация

На сегодня в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) региона состоят почти 7,5 тыс. маломерных судов. Надзор за судовладельцами для профилактики возможных происшествий будут осуществлять спасатели совместно с правоохранителями в ходе ежедневных патрулирований.

«Как показывает практика, основными правонарушениями среди судовладельцев являются: нарушения правил плавания, правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления», — напомнил начальник Центра ГИМС Семён Турков.