Иркутск, , 10:34 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по случаю Дня международной солидарности трудящихся, отмечаемого 1 мая, поздравил с праздником жителей региона. В его обращении, в частности, сказано:

Украшение города 1 мая Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дорогие жители Иркутской области, в этот прекрасный выходной день от всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первое мая — праздник, который объединяет многие поколения в нашей стране. Он символизирует трудовую солидарность и глубокое уважение к настоящим профессионалам.

Это праздник тех, кто ежедневной работой создает благополучие и процветание своего дома, семьи, любимого дела. Способствует динамичному развитию региона и страны. Сибиряки прекрасно знают, как важно хранить добрые трудовые традиции и как воспитать в подрастающих поколениях любовь и уважение к труду. Недаром столица Иркутской области с гордостью несёт звание «Город трудовой доблести».

Желаю всем жителям Приангарья отличного настроения, доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях!».

Напомним, сегодня, 1 мая, во всем мире отмечают День солидарности трудящихся. В Российских регионах праздничные мероприятия проходят в условиях существенного ослабления коронавирусных ограничений. Редакция ИА REGNUM ведёт праздничную трансляцию.

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