Ханты-Мансийск, , 10:29 — REGNUM В Югре стартует отбор в реалити-шоу «Тайга. Территория выживания». К 1 мая поступило больше 400 заявок от жителей региона, желающий испытать себя в суровых условиях тайги, сообщил автор проекта Александр Иванов в эфире телеканала «Югра».

Для съемок в экстремальных условиях будут отобраны 20 человек. Съёмки будут проходить в Кондинском районе. Все участники будут разделены на две команды. В течение пяти дней им предстоит добывать провизию и материальные ресурсы.

«Все испытания, так или иначе, связанны с деятельностью коренных малочисленных народов Севера», — отметил Александр Иванов.

Главный приз реалити-шоу «Тайга» — 100 тысяч рублей. Проект реализуется на грант губернатора Югры.