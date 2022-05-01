Кызыл, , 10:23 — REGNUM На территории Тувы постановлением республиканского правительства введён особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ландшафтный пожар в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

Особый режим будет действовать с 25 апреля по 15 мая. В это время, как отмечается, будут ужесточены меры наказания к нарушителям требований противопожарной безопасности.

«По всей республике за соблюдением правил пожарной безопасности будут следить рейдовые группы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в управлении.