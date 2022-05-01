Москва, 1 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. С 1 мая в России будут снижены ставки по льготной ипотеке, повысят пенсии некоторых категорий граждан и начнут принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом прием заявлений на выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет через портал «Госуслуги» начался еще в апреле, а в конце марта президентом России Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ.

Также с 1 мая в нашей стране снизится с 12% до 9% ставка по льготной ипотеке на новостройки, что ранее также было предложено президентом РФ, и в конце апреля Минфин внес в российское правительство проект соответствующего постановления.

Кроме того, с этой же даты начнут действовать изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в частности о праве отцов на получение материнского капитала. Теперь отец или усыновитель будет иметь право на использование маткапитала, если мать ребенка, не имеющая гражданства РФ, умерла или объявлена умершей. Кроме этого, отец сможет получить маткапитал в случае, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление.

Помимо этого, с 1 мая будут пересчитаны ежемесячные доплаты к пенсиям бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации, а также увеличены доплаты отдельным категориям работников угольной промышленности, трудившимся в течение полного дня на строительстве шахт, подземных горных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля стало известно, что свердловчане досрочно получат пенсии и социальные пособия за май 2022 года.