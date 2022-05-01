Москва, , 10:20 — REGNUM Анимационная картина «Суворов: великое путешествие» киностудии «Союзмультфильм» вышла в российский прокат 1 мая. Об этом сообщается на сайте киностудии.

Премьера мультфильма прошла несколькими днями ранее. Присутствовавшая на ней министр культуры России Ольга Любимова отметила значимость этого проекта.

«Более 20 лет в кинопрокат не выходило полнометражных лент киностудии «Союзмультфильм». Уверена, картина будет очень востребованной для семейного просмотра, в особенности в период майских праздников», — заявила Любимова.

Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева также подчеркнула важность этого проекта для киностудии. Она добавила, что создатели анимационного фильма стремились сделать его мудрым и простым одновременно — оба этих качества были присущи самому Александру Суворову.

Фильм «Суворов: великое путешествие» рассказывает о юноше, попавшем на службу в полк Александра Суворова. Режиссёром картины стал Борис Чертков. Роль Суворова озвучил Константин Хабенский, главный антагонист фильма говорит голосом Филиппа Киркорова. Других основных персонажей озвучили Антон Макарский, Наталья Быстрова, Юлия Рутберг и Анна Ардова.

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