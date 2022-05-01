Москва, , 10:20 — REGNUM В поле внимания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине находится вопрос о том, что подобные биолаборатории есть в других граничащих с Россией странах, и «здесь нужно смотреть конкретно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 мая заявил член комиссии сенатор Константин Долгов.

Константин Долгов Council.gov.ru

«Комиссия создана для расследования военных биологических программ США на территории Украины. Мы этим занимаемся, сейчас очень много материалов собрано для нашего доклада. Подтверждаются, что велись работы, финансируемые Вашингтоном и организованные Вашингтоном, работы крайне опасные: фактически речь шла о создании опасных патогенов, вирусов с конкретными целями и направленностью этой программы против России и против жителей Донбасса», — отметил Долгов.

Комиссия продолжает работу, но уже есть достаточно много подтверждений, свидетельств грубейших нарушений Вашингтоном соответствующих международных обязательств.

«Разумеется, мы свою доказательную базу сформируем очень чётко», — подчеркнул парламентарий.

В комиссии также в курсе, что подобные биолаборатории США созданы и в ряде других стран бывшего СССР.

«Что касается других стран, действительно, лаборатории есть. Это вопросы, которые в том числе находится в зоне нашего внимания. Но, я думаю, мы сначала завершим деятельность этой комиссии», — заявил Долгов.

По его убеждению, к этой теме следует подходить конкретно.

«Что касается других стран, мне кажется, здесь надо конкретно смотреть. Да, биолаборатории США и в Грузии, и в ряде других государств. Но надо понимать, что целый ряд этих стран — это дружественные нам государства, а некоторые из них — союзнические. Я думаю, что в решении этих вопросов есть ряд возможностей, двухсторонних каналов в том числе с этими государствами, и, конечно, мы исходим из того, что они не позволят на своей территории осуществлять какую-либо деятельность, противоречащую интересам безопасности нашей страны», — отметил сенатор.

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«Но вопрос, конечно, есть, потому что американцы создали большое количество биолабораторий, на протяжении многих лет они это делали. Я думаю, что выводы нашей комиссии, те доказательства, которые нашими военными собраны и собираются, будут достаточно показательными. Так что, я думаю, мы будем двигаться последовательно, для начала комиссия сфокусирована именно на Украине», — заключил Долгов.

Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но, по разным оценкам в 30 до 36 странах, сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он допустил, что сенаторы инициируют обращение к коллегам из национальных парламентов этих стан, «а может быть и межпарламентским ассамблеям, с тем, чтобы, возможно, и они задумались над тем, какие угрозы исходят в их адрес».

ИА REGNUM направило запросы в посольства ряда стран относительно американских биолабораториях на их территориях, в частности, Монголии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Казахстана. Известно также, что на территории Армении действуют 12 финансируемых США лабораторий, в которых, как полагают, ведётся разработка биологического оружия.

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