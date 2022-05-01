Москва, 1 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года, что позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль. Об этом сообщается на сайте правительства 1 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов.

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Со ставкой 9%, по некоторым оценкам, ежемесячные платежи по льготной ипотеке сократятся на 22%, а количество сделок в ближайшее время может увеличиться на 25—30%.

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