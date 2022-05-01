Абакан, , 10:17 — REGNUM В столице Хакасии Абакане состоялись шествие и митинг в честь Дня международной солидарности трудящихся. Мероприятия прошли под лозунгами «Zа Мир! Zа Труд! Zа Май!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Первомай в Хакасии Правительство Хакасии

В шествии приняли участие представители профсоюзных организаций и общественных объединений республики, трудовые коллективы и так далее. Колонну возглавили передовики труда, кавалеры медали «Трудовая доблесть Хакасии».

Собравшихся на митинге поздравил глава республики Валентин Коновалов. В своём выступлении он напомнил, что на страну в настоящее время идёт беспрецедентная атака.

«Происходит глобальная трансформация мира. Двойные стандарты Западом уже не скрываются. Они пытаются задавить нас санкциями, пытаются запретить все российское, запрещают даже буквы собственного алфавита. Но мы выстоим! Нас не испугать и не сломить!», — отметил он, призвав граждан России объединиться против внешней агрессии.