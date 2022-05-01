Луганск, , 10:17 — REGNUM Следователи СК РФ опросили более тысячи жителей города Счастье (ЛНР) в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются ВСУ, открывавшие огонь «в целях полного уничтожения русских». Об этом сообщил представитель СК РФ, работающий на месте.

Сотрудник Следственного комитета Sledcom.ru

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«В Счастье продолжают работать наши следователи. Они фиксируют разрушения от обстрелов со стороны украинских войск, люди сдают фрагменты разорвавшихся и неразорвавшихся боеприпасов. Опрашиваются свидетели и пострадавшие — собраны показания свыше тысячи мирных жителей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Военные следственные органы СК РФ 18 апреля возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).