Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Выставка «Честное пионерское» открылась 1 мая в Историческом парке «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге. Она приурочена к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, которое будет отмечаться 19 мая, и знакомит с историей пионерского движения, деятельностью, культурой и бытом советских пионеров.

Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации. 1927 год

Как рассказали в пресс-службе Исторического парка, на выставке представлены экспонаты школьных музеев Санкт-Петербурга, Музея истории Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, Мемориального музея «Разночинный Петербург», уникальные документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. Артефакты дополнены аудиовизуальными и интерактивными технологиями.

Среди предметов, представленных на выставке, макет пионерской формы 1920-х годов, фотографии первых двух десятилетий существования пионерской организации, юбилейная атрибутика.

На выставке представлена инсталляция, посвященная сбору макулатуры и металлолома, к которым регулярно привлекали советских пионеров, в интерактивной зоне воссоздана атмосфера пионерского похода. Можно познакомиться с играми пионеров, посмотреть фотографии о жизни пионерского лагеря. Также представлена топонимика Санкт-Петербурга, в которой ощутимое место занимает пионерская тематика.

Выставка продлится до 10 июля 2022 года. Возрастное ограничение 6+. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00), кроме понедельника. Вход на выставку по билету в зал временных экспозиций (взрослые — 150 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 50 рублей).