Элиста, , 10:14 — REGNUM В Калмыкии на новые выплаты на детей от восьми до 17 лет семьям с низким доходом направят более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Калмыкия Владимир Шургчиев.

Семья

По его словам, согласно предварительным подсчётам, новую государственную поддержку получат 16 484 ребёнка из малообеспеченных семей. Прогнозный объём необходимых средств, заложенных на выплаты, превышает 1,7 млрд рублей.

С 26 апреля заявление можно подать на портале госуслуг, с 1 мая — в офисах МФЦ и клиентских службах ПФР. Пособие устанавливается на 12 месяцев, затем семье нужно подать новое заявление.