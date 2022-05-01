Саранск, 1 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда Мордовии пока не изменилась. Такая информация прозвучала 30 апреля на заседании антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики.

ИА REGNUM В условиях безработицы и низких доходов жителей выручают дачи и огороды

По информации министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, численность официально зарегистрированных безработных сейчас ниже, чем в прошлом году, обращений в службу занятости работников системообразующих и градообразующих предприятий, уволенных после 1 марта, не фиксируется.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что это не должно никого расслаблять. Необходимо работать на опережение, очень внимательно следить за ситуацией во всех отраслях, чтобы быть готовыми оперативно реагировать на все изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионы Приволжского федерального округа из федеральной казны направят почти 5 млрд рублей на дополнительные мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда.

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