Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 3008 человек. Излечились от коронавируса к настоящему времени 132 485 человека, в том числе 35 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 992, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 29 новых носителей, 8 из которых госпитализировали в ковид-стационары.