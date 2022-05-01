Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Ростовская область начала подготовку к новому отопительному сезону на месяц раньше обычного срока. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве ЖКХ.

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«Новый формат работы позволит заблаговременно начать мероприятия по проведению ремонтно-профилактических работ, необходимых для подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры к прохождению следующего отопительного периода», — уверен министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

Власти считают, что главам муниципальных образований следует обеспечить контроль за взаимодействием служб жизнеобеспечения и управляющих компаний в случае аварий на коммунальных объектах. Необходимо подробно информировать население о тех или иных проблемах и сроках их устранения.