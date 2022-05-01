Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 1 мая, стартует ставший уже традиционным фестиваль «Донская селёдка». Он продлится до 14 мая, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Фестиваль селедки

«Гости фестиваля смогут попробовать пять кулинарных вариантов приготовления сельди, а также блюда, приготовленные по семейным рецептам. Также рестораны-участники подготовили для гостей специальное сезонное меню, акцент которого сделан на блюда с местным колоритом», — написал он в своём телеграм-канале.

Более 15 ресторанов Ростова-на-Дону и Ростовской области включат в меню блюда из донской селёдки.