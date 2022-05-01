Саратов, 1 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с 1 Мая, пожелав всем мира, добра, крепкого здоровья, энергии, больших достижений во всех начинаниях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Весна

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«Этот день для многих поколений наполнен главной идеей — сплоченности для созидания. Единство усилий, устремлений, инициатив всегда было залогом благополучия и успеха. Саратовская земля славится трудовыми подвигами, победами и традициями, что создавались жителями — великими тружениками. Это гордость нашего региона и мощный фундамент, на котором основано поступательное движение вперед», — добавил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из Саратова 1 мая жителям Донецкой и Луганской народных республик отправят продовольственные товары и предметы первой необходимости.

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