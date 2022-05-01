Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Переговоры о сотрудничестве в вопросе снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня и о плане действий на случай возникновения такого конфликта провели в начале марта за закрытыми дверями США и Британия. Об этом 30 апреля сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по словам трех знакомых с ситуацией источников, Вашингтон намерен более активно вести сотрудничество со своими союзниками в Европе для повышения их осведомленности на тему того, что Белый дом считает все более напористым давлением Китая на Тайвань.

Также указывается, что США начали с Британией более глубокий диалог на эту тему для более углубленного обсуждения вопроса с Тайванем с участием Японии и Австралии.

Кроме того, один из источников рассказал, что в ходе этих переговоров шла речь о возможности дипломатического сотрудничества с Тайванем и сдерживания Китая в Азии, а также роль Британии на случай, если США начнут войну с КНР из-за этого вопроса. При этом он добавил, что Вашингтон предоставляет некоторым из своих союзников разведывательные данные о Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китайские регуляторы при участии китайских и иностранных банков обсуждают различные способы защиты зарубежных активов страны от санкций США. Возможным поводом может стать вторжение Китая на Тайвань.