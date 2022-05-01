Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села завершают сев ранних зерновых культур и активно приступают к посеву масличных культур и овощей. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

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«Донские аграрии уже засеяли более 600 тысяч гектаров, то есть порядка 35% процентов от плана. Сев ранних зерновых культур уже завершается, засеяно более 90% от плана, активизируется посев поздних, технических культур и овощей. Сейчас важно — выдержать такой ритм до окончания сева и надеяться на своевременное выпадение осадков, которые необходимы для того, чтобы посеянное могло взойти и набраться силы», — привели его слова в донском правительстве.

Ранними и поздними зерновыми культурами уже засеяно более 355 тыс. гектаров (55% от плана), техническими культурами — около 190 тыс. гектаров (20% от плана), кормовыми — 22,5 тыс. гектаров (22% от плана), картофелем и овощами – более 8 тыс. гектаров (64% от плана).