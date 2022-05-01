Тюкалинск, Омская область, , 09:59 — REGNUM В Тюкалинском районе Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

zG04NgXYutbpCmOMXlmgLkdbg06NPefouhfYdgk7Xjmfgli2gvytFHdbW6Cjth2b8cLZzjZWRq8nM3yLBa3Ab7ip УМВД по Омской области

По предварительным данным, 30 апреля около 23:30 мужчина 1962 года рождения ехал за рулём самоходного транспортного средства по грунтовой дорогу в сторону деревни Сергеевка.

«В районе 7 километра он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Сообщение о происшествии поступило лишь на следующее утро.