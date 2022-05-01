Ханты-Мансийск, , 09:55 — REGNUM В Югре в 2022 году планируется трудоустройство почти 16 тысяч подростков. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на прямой линии по вопросам занятости населения.

Трудоустройство ИА REGNUM

Для приобретения выпускниками опыта работы по полученной специальности предусмотрена стажировка выпускников в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование.

«Незанятый выпускник должен быть зарегистрирован в центре занятости в поисках подходящей работы либо в качестве безработного, получить направление к работодателю. Между выпускником и работодателем на период стажировки заключается срочный трудовой договор, период стажировки (до пяти месяцев) засчитывается в трудовой стаж», — пояснил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО Алексей Мокринский.

По словам Мокринского, предусмотрена компенсация расходов работодателя по оплате труда выпускников-стажёров. Во-первых, за стажёром закрепляется наставник, которому положена доплата не более 6140 рублей в месяц. Во-вторых, предусмотрена компенсация расходов работодателя по оплате труда выпускников-стажёров из расчета 21 572 рубля в месяц. В-третьих, непосредственно выпускникам центром занятости выплачивается материальная поддержка в размере минимального пособия по безработице, которое составляет 2250 рублей.