В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ обесточены школы и детсады
Донецк, 1 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 3 школы, 2 детсада, более 4,6 тыс. бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 1 мая сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
Dnr-online.ru
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«В Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, три школы, 2 детских сада, 4 тыс. 639 бытовых абонентов», — отмечается в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.