Москва, , 09:44 — REGNUM Соединённые Штаты своим решением о заморозке иностранных активов Афганистана в размере $7 млрд наказали афганский народ за собственные политические просчеты в этой стране. Об этом 1 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнила российский дипломат, ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека через Совет по правам человека ООН призвало власти США разморозить иностранные активы Афганистана.

При этом она уточнила, что, хотя в Афганистане действительно наблюдается серьезная гуманитарная катастрофа и подавляющий процент населения страны испытывает нехватку продовольствия, а миллионам нужна неотложная медицинская помощь, однако эти деньги остаются замороженными США и в Вашингтоне «уже делят этот пирог, решая, куда потратить чужие деньги».

Также Захарова отметила, что параллельно в СМИ США появились подробности закрытого военного доклада Пентагона о приблизительной оценке оставленного в Афганистане американского вооружения, сумма которого составляет все те же $7 млрд.

«Если эту логическую цепочку упростить, убрать лишние звенья, то выходит так: из-за катастрофических просчетов военного планирования, тотальной коррупции на местах и непонимания обстановки в Афганистане американцы, после позорного бегства из этой страны, оставили там свое имущество», — написала в своем сообщении официальный представитель МИД РФ.

«Понимая, что им его никто не вернет, они решили, что не станут отдавать деньги афганскому народу, ради свободы которого, по их словам, 20 лет боролись. В результате они наказали именно народ, который страдает от голода, холода и болезней. Наказали — за свои ошибки. Это — верх цинизма», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жертвой взрыва, прогремевшего в микроавтобусе в Кабуле, стала женщина.