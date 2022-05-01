Пекин, , 09:43 — REGNUM Принадлежащий ранее компании Huawei производитель Honor за год нарастил продажи смартфонов в Китае на 167%. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Смартфон Honor (сс) Maurizio Pesce Follow

Всего в первом квартале 2022 года в Китае продано 74,2 млн смартфонов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года продажи упали на 14%.

Первое место по общему объёму продаж с долей рынка 19,7% занимает компания Vivo. Второе и третье места с долями рынка 18% и 17,9% соответственно заняли китайский производитель Oppo и Apple из США.

Honor заняла четвёртое место, нарастив долю рынка до 16,9%. В первом квартале 2021 года доля Honor составляла 6,5%. В число крупнейших производитель также вошли Xiaomi (14,9%) и Huawei (6,2%). Продажи последней за год упали на 64,2%.

Бренд Honor появился в 2013 году. Первоначально это было подразделение компании Huawei, ориентирующееся на сегмент экономически эффективных смартфонов. После введения санкций правительства США против компании Huawei руководство последней решило продать бренд Honor. В ноябре 2020 года подразделение Honor было выделено в отдельную компанию, которую приобрёл консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology