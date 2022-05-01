Чита, 1 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Судя по данным территориального управления госстатистики, на рынке автомобильного топлива Забайкалья стабилизировались цены.

Бензин

Так, за период с 16 по 22 апреля 2022 года цены на бензин автомобильный марок АИ-92 снизились на 0,2%, АИ-95 — на 0,04%. Цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, дизельное топливо остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2 по 8 апреля 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин.

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