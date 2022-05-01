Казань, , 09:45 — REGNUM В период майских праздников в Татарии усилят меры безопасности. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов, а также поздравил жителей с предстоящими праздниками.

МИР ТРУД МАЙ. Советская открытка

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«Мы чествуем тружеников, отдаем дань памяти тем поколениям, на трудовом подвиге которых базируется основа нашей экономики. Отрадно, что труд татарстанцев отмечен на самом высоком уровне. Казань носит почетное звание «Города трудовой доблести». Хочу поздравить всех жителей республики с праздником весны и труда», — добавил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении звания Казани — «Город трудовой доблести».

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