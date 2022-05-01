Улан-Удэ, 1 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В спортивных секциях в Бурятии занимаются около 215 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, самым популярным видом спорта является волейбол — 17%.

Правительство Бурятии Школа в Улан-Удэ

Далее следуют футбол (15%), лёгкая атлетика и баскетбол (7%), лыжи (5%), шахматы (3%), спортивный туризм (2%), плавание (1,2%). Чаще всего спортом в республике занимаются мужчины — 67%.

«В республике число стадионов с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более — 17, спортивных залов — 537, плавательных бассейнов — 15, плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля) — 1057», — отметили в службе статистики.