Калуга, , 10:49 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с праздником весны и труда, который является символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда. Об этом 1 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Первомай в Калуге Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте»

В поздравлении главы области в частности говорится, о том, что Первомай — это праздник тех, кто своей работой, умом и талантом создавал великую Россию, строит её завтрашний день, укрепляет экономическую мощь и стабильность, благополучие будущих поколений.

«В этот светлый день благодарю всех земляков, кто вносит свой вклад в развитие нашего региона и страны. Желаю представителям всех профессий, чтобы их труд был всегда востребован и оценен по достоинству. Крепкого здоровья вам, мира, успехов и доброго, весеннего настроения!», — отметил Владислав Шапша.

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