Калужский губернатор поздравил земляков с Первомаем
Калуга, 1 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с праздником весны и труда, который является символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда. Об этом 1 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте»
Первомай в Калуге
В поздравлении главы области в частности говорится, о том, что Первомай — это праздник тех, кто своей работой, умом и талантом создавал великую Россию, строит её завтрашний день, укрепляет экономическую мощь и стабильность, благополучие будущих поколений.
«В этот светлый день благодарю всех земляков, кто вносит свой вклад в развитие нашего региона и страны. Желаю представителям всех профессий, чтобы их труд был всегда востребован и оценен по достоинству. Крепкого здоровья вам, мира, успехов и доброго, весеннего настроения!», — отметил Владислав Шапша.