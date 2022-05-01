Калуга, 1 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с праздником весны и труда, который является символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда. Об этом 1 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте» Первомай в Калуге

В поздравлении главы области в частности говорится, о том, что Первомай — это праздник тех, кто своей работой, умом и талантом создавал великую Россию, строит её завтрашний день, укрепляет экономическую мощь и стабильность, благополучие будущих поколений.