Киев, 1 мая 2022, 09:35 — REGNUM Владимир Зеленский встретился с Ненси Пелоси — спикером палаты конгресса США, которая приехала в Киев.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Видео встречи опубликовано в Telegram.

«Я благодарен за сигнал мощной поддержки Украине», — отметил он.