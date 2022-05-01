Чита, , 09:31 — REGNUM За период с 16 по 22 апреля 2022 года в Забайкальском крае самое большое снижение цен отмечено на помидоры свежие (на 7,3%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Овощи b1-foto

Также за этот период в регионе подешевели: огурцы свежие (на 4,7%), сахар-песок (на 2,7%), бананы (на 1,9%), рыба мороженая неразделанная (на 1,3%), сосиски, сардельки (на 1,0%), яйца куриные (на 0,4%), капуста белокочанная свежая, сыры сычужные твердые и мягкие, лук репчатый, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, морковь, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, сметана (на 0,3%), соль поваренная пищевая (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 22 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен зафиксирован на рис шлифованный — 5,3%.

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