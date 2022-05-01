Элиста, 1 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено на территории Калмыкии, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра с 1 по 3 мая чрезвычайная пожарная опасность самого высокого — пятого — класса сохранится местами в северном (Малодербетовский район) и юго-восточном районах (восточная половина Черноземельского района).

В эти дни высокая пожарная опасность ожидается в Юстинском, Яшкульском, Ики-Бурульском, Целинном, Черноземельском и Лаганском районах, а также в Элисте.

Жителям Калмыкии следует строго соблюдать правила противопожарной безопасности во избежание ландшафтных пожаров.