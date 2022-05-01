Омск, , 09:30 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков, в области ожидаются усиление ветра и дожди.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Так, 1 мая по северной половине пройдёт небольшой дождь, порывы ветра в некоторых районах до 15-18 метров в секунду.

«2 мая по Омской области ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег) и днём ветер 15-20 м/с», — отметили в управлении.