Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время майских праздников изменится схема работы пассажирского транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В автобусе Donland.ru

Во время проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий и торжеств, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, схема движения транспорта изменится. Горожанам следует учесть, что ряд автобусов и троллейбусов на время закрытия маршрутов будут следовать по объездным путям.

При этом расписание движения муниципальных маршрутов Ростова-на-Дону во время проведения праздничных мероприятий останется прежним.