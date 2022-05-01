Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 1 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС. Также приняты дополнительные меры безопасности.

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